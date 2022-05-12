'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nde evlilik süreci anlatıldı - Son Dakika
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'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nde evlilik süreci anlatıldı

12.05.2022 15:36
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nde evlilik süreci anlatıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Bu haftaki programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Şen tarafından 'evlilik öncesi süreç yönetimi' konulu seminer verildi.

Seminerde kadınlara evlilikten sonra eşler arasında sağlıklı iletişimin yolları, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki biçimi, sosyal medyanın aile üzerindeki etkileri anlatıldı

Oldukça verimli geçen seminer karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nde evlilik süreci anlatıldı
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nde evlilik süreci anlatıldı
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nde evlilik süreci anlatıldı
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nde evlilik süreci anlatıldı

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DOST Partisi, Emin Bilmez, Evlilik, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nde evlilik süreci anlatıldı - Son Dakika


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