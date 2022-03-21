Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı - Son Dakika
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Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı

21.03.2022 13:15
Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı

Edirne'de kırsal alanda yaşayan hayvanları beslemek için bir araya gelen gönüllüler, soğuk havalara aldırış etmeden hayvanları beslediler.

Edirne'de kırsal alanda yaşayan hayvanları beslemek için bir araya gelen gönüllüler, soğuk havalara aldırış etmeden hayvanları beslediler.

Hayvanseverlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluktaki gönüllü gençler, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek NATO Köprüsü, Kaleiçi ve Kent Ormanı civarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslediler. Ayrıca gönüllü gençler, sokak hayvanlarını besleme dışında barınma ve tedavi ihtiyaçlarını da karşıladı. Gençler yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kırsal bölgedeki hayvanları beslediği için mutlu olduğunu belirten Bade Balta, "Biz haftanın belirli günlerinde NATO Köprüsü ve Kent Ormanı gibi alanlarda hayvanları besliyoruz. Bizim için mevsim fark etmeksizin yaz kış demeden besleme yapıyoruz. Karınlarını doyurup bir nebze de olsa onları beslediğimiz için mutlu olmalarını sağlıyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Yerleşim olmadığı ve insanlardan uzak olduğu için bu hayvanlar beslenemiyor, yiyecek bulamıyor. Şehir içinde de besleme yapıyoruz, fakat kırsal alandaki hayvanları unutmamak lazım" dedi.

Soğuk havalarda dışarıda kalan zor durumda olan hayvanlara yardımcı olduklarını ifade eden Mümin Çakmak, "Haftanın belirli günlerinde besleme yapıyoruz, yardıma muhtaç olan canlıların unutulmaması gerekiyor. Bu hayvanlara yardım edebilmek, hayatlarını kolaylaştırmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara duyarlılık konusunda çağrıda bulunan Duygu Yıldız ise, "İnsanlar dışarı çıktıklarında ellerinde küçük mama paketlerini getirip aç olan hayvanları besleyebilirler. Kendi imkanlarımız ile temin ettiğimiz ahşap paletlerle kulübeler yaptık ve belirlediğimiz noktalara bıraktık. Besleme sırasında yaralı bulduğumuz hayvanların tedavileriyle de ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı
Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı
Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı
Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı
Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı
Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı
Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı

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Edirne, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönüllü gençler kırsal bölgedeki hayvanları unutmadı - Son Dakika


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