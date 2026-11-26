Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gönüllü gençlere yönelik çömlek atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılan gençler, geleneksel çömlekçilik sanatını uygulamalı olarak öğrenerek kendi tasarımlarını ortaya çıkardı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin sanatsal becerilerini geliştirmek ve kültürel mirasla bağlarını güçlendirmek amacıyla etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çömlek atölyesinde gönüllü gençler, geleneksel çömlekçilik sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Atölye çalışmasında gençlere toprağın şekillendirilmesi, çamurun yoğrulması ve çömlek yapımında kullanılan temel teknikler hakkında bilgi verildi. Uygulamalı eğitimde kendi tasarımlarını hazırlayan gençler, toprakla şekil vererek el becerilerini geliştirdi. Etkinlikte geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çekildi. Gençler, birlikte üretmenin heyecanını yaşarken dayanışma ve paylaşım kültürünü de deneyimledi. Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin kültür, sanat ve geleneksel el sanatları alanlarında gelişimlerini destekleyen etkinliklerin devam edeceğini belirterek, gençleri üretmeye teşvik etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.