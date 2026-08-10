Gönüllü Gençlerden Köy Okuluna Destek - Son Dakika
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Gönüllü Gençlerden Köy Okuluna Destek

Gönüllü Gençlerden Köy Okuluna Destek
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Osmaniye'de gönüllü gençler, öğrencilere kırtasiye ve oyuncak dağıttı, tıraş ederek destek oldular.

Osmaniye'de bir öğrencinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan sanayi esnafından oluşan gönüllü gençler, köy okulundaki öğrencileri tıraş edip kırtasiye malzemeleri ve top dağıttı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesi Lalegölü Köyü'nde bulunan Lalegölü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencisinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, Tokat ve Kahramanmaraş'taki gönüllü gençlere ulaştı. Sanayi esnafından oluşan gençler, çağrı üzerine kilometrelerce yol kat ederek köye geldi. Okulda öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, çocukların saç tıraşlarını yaptı. Ardından beraberlerinde getirdikleri kırtasiye malzemeleri ile topları öğrencilere hediye eden gençler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Osmaniye'de gerçekleştirilirken, benzer etkinliklerin farklı illerdeki köy okullarında da devam edeceği belirtildi.

"Kendime 16 yaşımda söz vermiştim, hayalini Osmaniye'de gerçekleştirdim" diyen Yusuf Azim Yardımcı, "Böyle, bu tarz etkinliklerde bulunmaktan gurur duyuyorum. 4-5 yıl önce kendime verdiğim sözler vardı. Bir gün parayı kazanacağım. Kazandığım parayı da götürüp hayallerime, yani bu okullara dağıtacağım. Hayalimi gerçekleştirmeye başladım. İlki oldu, ilkini yaptık. Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'de bize vesile olan bir öğrencimiz vardı. Bu öğrencimizden Allah razı olsun, bize vesile oldu. Geldik, onun sayesinde okulumuzu da sevindirdik. Okulumuzda güzel yarışmalar, güzel etkinlikler yaptık. Herkesin kırtasiye ürünlerini kendilerine temin ettik, okulumuza teslim ettik. Bu tarz etkinliklerin devamı için çalışacağız, uğraşacağız" diye konuştu.

"Her çocuk bir umut diyerek bu yola çıktık"

Bu hayatta sadece güzel bir şekilde yaşayıp, arkamda güzel izler bırakıp, güzel arkadaşları ve çocuklar bırakmak istediğini söyleyen Yusuf Azim Yardımcı, "Köyde de demiştim; 16 metrekarede başlayan bu serüven şimdi sanayide 150 metrekarede devam etmekte. Önceden de söz vermiştik kendimize. Hayalimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bizim şovla, gösterişle herhangi bir işimiz yok. Benim çok şükür arabam, evim, her şeyim var. Bazı insanlar birinci arabayı alır, ikinci arabayı almak ister, üçüncü arabayı almak ister. İkinci evini, üçüncü evini almak ister. Benim böyle bir beklentim yok. Bu hayatta sadece güzel bir şekilde yaşayıp, arkamda güzel izler bırakıp, güzel arkadaşları ve çocuklarımızı bırakıp, Her çocuk bir umut diyerek bu yola çıktık. Dağıtmayı seviyorum. Kazandığım parayı da 3 gün kendime, 4 gün çocuklara olacak şekilde çocuklara dağıtacağım. Temennim de bu yönde. Allah'ım utandırmasın diyelim" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gönüllü Gençlerden Köy Okuluna Destek - Son Dakika

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