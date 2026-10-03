Gördes’te 100 milyon liralık cami ve Kur’an kursu hizmete açıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanan Şehit Makbule Hanım Kur'an Kursu ve Uygulama Camii, görkemli bir törenle ibadete açıldı. Projenin güncel maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu açıklandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yapım süreci yıllara yayılan Şehit Makbule Hanım 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Uygulama Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Gördes eski Belediye Başkanı Muhammed Akyol, projenin güncel maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu belirterek, hayırseverlerin ve çok sayıda kişinin katkısıyla tamamlandığını söyledi.

Açılış törenine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Rıza Küçükergün, Emniyet Amiri Serdar Kılınç, Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından kürsüye gelen Gördes Müftüsü Hasan Aydın, cami ve Kur'an kursu hakkında bilgi verdi.

"Her şey bir hayalle başladı"

Törende konuşan Gördes eski Belediye Başkanı Muhammed Akyol, projenin hayata geçirilme sürecini anlatarak emeği geçenlere teşekkür etti. Dernek Başkanı İsmail Akyüz ile birlikte uzun yıllardır çalıştıklarını belirten Akyol, "Dernek başkanımla hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız" dedi.

Projenin ilk adımlarının 2013 yılında atıldığını ifade eden Akyol, Orman Genel Müdürlüğüne ait arsanın tahsisi karşılığında Güneşli Mahallesi'nde iki lojmanın Gördes Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen alanda cami ve Kur'an kursu projesinin mimari ve mühendislik çalışmalarının Fatoş Ağcı ve Yasin Ağcı tarafından hazırlandığını belirten Akyol, inşaatın temelinin 2018 yılında atıldığını kaydetti.

2018 yılında Şehit Makbule Hanım 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Uygulama Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin kurulduğunu aktaran Akyol, projenin yüzde 90'ının 2024 yılından önce tamamlandığını, Nisan 2024'ten itibaren çalışmaların Gördes Kaymakamlığı, Gördes Müftülüğü ve dernek tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

"Güncel maliyeti yaklaşık 100 milyon lira"

Projenin maliyetine ilişkin bilgi veren Akyol, "Sayın kaymakamım, bu projemiz müellifimizin hesabıyla yaklaşık bugünkü maliyeti 100 milyondur" diye konuştu.

İnşaat sürecinde belediye çalışanlarından mühendislere, ustalardan esnafa, hayırseverlerden gönüllülere kadar çok sayıda kişinin destek verdiğini belirten Akyol, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Hayırseverlerin fedakarlıklarına dikkat çeken Akyol, köylerde bitki çayı toplayıp satan vatandaşlardan emekli maaşından birikim yapanlara, hayvanlarını satarak destek verenlerden evini satarak katkıda bulunanlara kadar pek çok kişinin projeye sahip çıktığını anlattı. Akyol, yapılan her yardımın kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Verilen bir kuruş da verilen bir milyon da bizim için çok değerlidir. Çünkü bu milletin emanetidir" ifadelerini kullandı.

4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim başladı

Cami ve Kur'an kursunun genç nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirten Akyol, 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim öğretim faaliyetlerinin başladığını söyledi. Caminin üst katının kadınlara ayrıldığını da belirten Akyol, projeye destek veren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'a da teşekkür etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel ve Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya da yaptıkları konuşmalarda cami ve Kur'an kursu yaptırmanın önemine değindi.

Konuşmaların ardından Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel'in yaptığı dua ile kurdele kesildi ve Şehit Makbule Hanım Kur'an Kursu ve Uygulama Camii ibadete açıldı. Program, vatandaşlara tas kebabı, pilav, ayran ve tatlı ikram edilmesiyle sona erdi.