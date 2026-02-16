Görele Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi Basına Kapalı Sürüyor: Üçüncü Turda da Sonuç Çıkmadı

(GİRESUN) - İçişleri Bakanlığı'nın, "cinsel taciz" suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi görevden uzaklaştırması sonrası Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi basına kapalı devam ediyor.

Görele Belediye Meclisi'nin bugün yapılan olağanüstü toplantısında, CHP'li Meclis Üyesi Aysel Uzun, AK Partili Meclis Üyesi Nuray Çınar Kara ve dün CHP'den istifa ederek bağımsız olarak adaylığını açıklayan Fırat İmat başkan vekilliği için yarışıyor.

Görele Belediye Meclisi'nde daha önce CHP'nin 7, AK Parti'nin 4 üyesi bulunurken, dün CHP'li iki meclis üyesinin istifasının ardından meclis dağılımı 5 CHP, 4 AK Parti ve 2 bağımsız üye şeklinde oluştu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdaki gizli oylamada, ilk iki turda adaylardan hiçbiri gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Birinci ve ikinci tur oylamalarında CHP adayı 5, AK Parti adayı 4, bağımsız aday ise 2 oy aldı.

Üçüncü turda yapılan oylamada da sonuç alınamazken, başkan vekilliği seçimi CHP ve AK Parti adayları arasında dördüncü tura kaldı.