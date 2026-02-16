Görele Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi Basına Kapalı Sürüyor: Üçüncü Turda da Sonuç Çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Görele Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi Basına Kapalı Sürüyor: Üçüncü Turda da Sonuç Çıkmadı

16.02.2026 15:03  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı'nın cinsel taciz suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi görevden uzaklaştırmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi devam ediyor. CHP, AK Parti ve bağımsız adaylar arasında yapılan oylamada, hala gerekli çoğunluk sağlanamadı.

(GİRESUN) - İçişleri Bakanlığı'nın, "cinsel taciz" suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi görevden uzaklaştırması sonrası Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi basına kapalı devam ediyor.

Görele Belediye Meclisi'nin bugün yapılan olağanüstü toplantısında, CHP'li Meclis Üyesi Aysel Uzun, AK Partili Meclis Üyesi Nuray Çınar Kara ve dün CHP'den istifa ederek bağımsız olarak adaylığını açıklayan Fırat İmat başkan vekilliği için yarışıyor.

Görele Belediye Meclisi'nde daha önce CHP'nin 7, AK Parti'nin 4 üyesi bulunurken, dün CHP'li iki meclis üyesinin istifasının ardından meclis dağılımı 5 CHP, 4 AK Parti ve 2 bağımsız üye şeklinde oluştu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdaki gizli oylamada, ilk iki turda adaylardan hiçbiri gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Birinci ve ikinci tur oylamalarında CHP adayı 5, AK Parti adayı 4, bağımsız aday ise 2 oy aldı.

Üçüncü turda yapılan oylamada da sonuç alınamazken, başkan vekilliği seçimi CHP ve AK Parti adayları arasında dördüncü tura kaldı.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Hasbi Dede, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görele Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi Basına Kapalı Sürüyor: Üçüncü Turda da Sonuç Çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:32:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Görele Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi Basına Kapalı Sürüyor: Üçüncü Turda da Sonuç Çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.