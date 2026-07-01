Görele'de Kabotaj Bayramı'nda Rüsumat-4 Anıldı - Son Dakika
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Görele'de Kabotaj Bayramı'nda Rüsumat-4 Anıldı

Görele\'de Kabotaj Bayramı\'nda Rüsumat-4 Anıldı
01.07.2026 20:46
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Giresun Görele'de düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, Milli Mücadele'nin sembol gemisi Rüsumat-4 ve şehit denizciler anıldı. Etkinlikte dalgıçlar deniz altında Türk bayrağı açtı, deniz dibi temizliği ve çocuklara yönelik eğitimler yapıldı. Tarihçi Mevlüt Kaya, Rüsumat-4'ün bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı.

Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde, Milli Mücadele'nin sembol gemilerinden kahraman Rüsumat-4 mürettebatı da anıldı.

Görele Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, şehit denizciler anısına denize çelenk bırakıldı. Görele Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden teknelerle denize açılan protokol üyeleri ve katılımcılar, deniz şehitlerini dualarla andı. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise dalgıçların deniz altında Türk bayrağı açması oldu. Gün boyu süren programda deniz dibi temizliği yapılırken, çocuklara yönelik "Minik Eller Olta Şenliği", denizcilik atölyeleri, can yeleği ve deniz güvenliği eğitimleri düzenlendi. Ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen kano etkinlikleri de kutlamalara renk kattı.

"Kabotaj ruhu, Rüsumat-4'ün hikayesinde de var"

Bu yılki Kabotaj Bayramı kutlamalarında, Türk deniz tarihinin önemli kahramanlık hikayelerinden biri olan Rüsumat-4 gemisi de anıldı. Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mevlüt Kaya, Rüsumat-4'ün Kurtuluş Savaşı sürecindeki stratejik rolüne dikkat çekti. Kaya, savaşta cephane ve lojistik taşıyarak kritik görevler üstlenen geminin 1921 yılında Eynesil kıyılarında Yunan karakol gemilerinin saldırısına uğradığını, mürettebatın kurtarıldığını ve bölge halkının gemiye büyük destek verdiğini anlattı. Kaya, aynı yıl ikinci kez saldırıya uğrayarak büyük hasar gören geminin Milli Mücadele'nin deniz cephesindeki en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Rüsumat-4'ün yalnızca bir savaş gemisi değil, aynı zamanda denizlerde bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayan Kaya, Kabotaj Bayramı'nın 100. yılında bu hikayenin özel bir anlam kazandığını söyledi. Kaya, "Kabotaj Kanunu nasıl ki Türk denizlerinde egemenliğin ilanıysa, Rüsumat-4'ün hikayesi de bu bağımsızlık mücadelesinin sahadaki en önemli örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Geminin Anadolu direnişine lojistik destek sağladığını ve Sakarya Meydan Muharebesi sürecinde kritik görevler üstlendiğini belirten Kaya, bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

"Tarihi miras korunmalı" çağrısı

Programda ayrıca Rüsumat-4'ün batığının bulunduğu Eynesil kıyılarına yönelik kalıcı çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, geminin hikayesinin sadece anılmakla kalmaması, aynı zamanda korunarak yaşatılması gerektiğini dile getirdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Görele'de Kabotaj Bayramı'nda Rüsumat-4 Anıldı - Son Dakika

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