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Görele'de unutulan 9 bin 400 lira polise teslim edildi - Son Dakika
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Görele'de unutulan 9 bin 400 lira polise teslim edildi

Giresun'un Görele ilçesinde bir vatandaş, bir bankaya ait ATM'de unutulan 9 bin 400 lirayı polise teslim etti. Sercan Erdem isimli vatandaş, ATM'de bulduğu parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirerek gerçek sahibine teslim edilmesini sağladı. Erdem, insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, paranın bir emek ve alın teri olduğunu vurguladı.

Görele\'de unutulan 9 bin 400 lira polise teslim edildi
09.01.2024 - 18:01,
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Giresun'un Görele ilçesinde bir vatandaş bir bankaya ait ATM'de unutulan 9 bin 400 lirayı polise teslim etti.

Görele'de Sercan Erdem isimli vatandaş, ilçenin Cumhuriyet Meydanında bulunan bir ATM'ye para çekmek için gitti. O sırada ATM'nin para bölmesinde unutulan 9 bin 400 lirayı buldu.

Daha sonra Erdem, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi ve parayı polise teslim etti. Emniyet ekipleri paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı ve parayı gerçek sahibine teslim etti.

Olayla ilgili konuşan Erdem, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Bizim için 100 lira da, 10 bin lira da önemli değil. Önemli olan insanlık vazifemizi yaparak insanlığa örnek olmaktır. Sonuçta bu parada bir emek, bir alın teri vardır. Bizim olmayan bir şeye el uzatmak, onu bizimmiş gibi kullanmak kişiliğimize ve vicdanımıza sığmaz" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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