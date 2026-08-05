Görele'de Yaz Kur'an Kursu Etkinliği - Son Dakika
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Görele'de Yaz Kur'an Kursu Etkinliği

Görele\'de Yaz Kur\'an Kursu Etkinliği
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Görele İlçe Müftülüğü, '10 dakikada 1 hatim okuyoruz' programı ile Yaz Kur'an Kursları'na devam ediyor.

Giresun'un Görele İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an-Kerim Kursları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kurslar kapsamında bu kez "10 dakikada 1 hatim okuyoruz" programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

"10 dakikada 1 hatim okuyoruz" adlı program Merkez Hasanağa Camii'nde gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, programa öğrenciler ve kurs öğreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, Yaz Kur'an Kurslarına katılan tüm öğrenciler ile özveriyle görev yapan öğreticilere teşekkür edilirken, çocuklarını kurslara emanet ederek manevi eğitimlerine destek veren ailelere de şükran duyguları ifade edildi.

Kaynak: İHA

Görele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görele'de Yaz Kur'an Kursu Etkinliği - Son Dakika

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