Muhtarlar Görele Belediyesi\'nden gasilhane talebinde bulundu

30.01.2026 16:55  Güncelleme: 17:02
Giresun'un Görele ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları, cenaze hizmetlerindeki eksiklikler nedeniyle belediyeden gasilhane talep etti. Muhtar Ahmet Dural, mevcut hizmetlerin yetersiz olduğunu ve bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.

Giresun'un Görele ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları, cenaze hizmetlerindeki eksikliğe dikkat çekerek, Görele Belediyesi'nden gasilhane talebinde bulundu.

Görele'ye bağlı Kıdır Köyü Muhtarı Ahmet Dural, ilçede cenaze hizmetleri konusunda yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. Dural, Görele Belediye Meclisi'ne verdiği dilekçeyle belediye tarafından yürütülen bir gasilhane hizmetinin bulunmadığını belirterek, konunun meclis gündemine alınmasını talep etti. Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi bünyesindeki gasilhanenin yıkıldığını ifade eden Dural, vatandaşların özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde cenaze işlemleri sırasında mağduriyet yaşadığını kaydetti. Belediyeye sunduğu önergede 5393 sayılı Belediye Kanunu'na atıfta bulunan Dural, "Kanun'un 14. maddesine göre cenaze ve defin hizmetlerini belediyeler yerine getirmekle yükümlüdür. Bugün ilçenin köy ve mahallelerinin birçoğunda gasilhane eksikliği bulunmaktadır. İlçede cenazelerin yıkanması ve defin işlemlerine hazırlanmasına yönelik hizmetin Görele Belediyesi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu ilçemizin muhtar ve STK'larının ortak talebidir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

