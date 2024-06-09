Gören şaşkına dönüyor: Sıra dışı koçlar alıcısını bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Gören şaşkına dönüyor: Sıra dışı koçlar alıcısını bekliyor

Denizli'de bir hayvan yetiştiricisi ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koçu Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkardı. Besici Lahnacı, koçları doğduğu günden bu yana beslediğini söyleyerek sağlıklı olduğunu ve diğer hayvanlarla aynı şekilde beslendiğini ifade etti. Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen sudan koyun geçirme yarışmalarına da katıldığını dile getirdi.

09.06.2024 11:30
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Gören şaşkına dönüyor: Sıra dışı koçlar alıcısını bekliyor

DENİZLİ - Denizli'de bir hayvan yetiştiricisi ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koçu Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkardı.

Denizli'nin Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde hayvan besiciliği ile uğraşan Arif Lahnacı'nın ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koç görenlerin dikkatini çekiyor. Besici Lahnacı, koçları doğduğu günden bu yana beslediğini söyleyerek sağlıklı olduğunu ve diğer hayvanlarla aynı şekilde beslendiğini ifade etti. Koçların Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkaran besici Lahnacı, durumu ilk fark ettiğinde veteriner hekimlere durumu anlattığını ve ender rastlanan olayın koçlarda sağlık sorununa yol açmadığı yanıtını aldığını söyledi. Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen sudan koyun geçirme yarışmalarına da katıldığını ifade eden Lahnacı, bu yarışmalarda derece elde ettiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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