Görevden uzaklaştırılan Bozbey\'in yargılandığı 63 sanıklı dava basına kapalı görüldü

Zehra Değirmenci

(BURSA) - Görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üyesi olmak", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "imar kirliliğine neden olmak" suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma mahkeme başkanının kararıyla basına kapalı görüldü. Duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey ile kızı Side Bozbey de takip etti.

Edinilen bilgiye göre duruşmada sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edildi, ayrıca bazı tanıkların beyanları alındı.

Davaya yarın devam edilecek.

Bozbey, dava konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.