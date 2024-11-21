Görevden Uzaklaştırılan Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü - Son Dakika
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Yerel

Görevden Uzaklaştırılan Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü

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Iğdır'da görevden uzaklaştırılan uzman çavuş Ferdi B., boşanma aşamasındaki eşi Esra B.'yi otomobildeki tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Ferdi B. jandarmaya teslim oldu.

21.11.2024 22:02  Güncelleme: 22:06
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Görevden uzaklaştırılan uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

IĞDIR - Iğdır'da görevden uzaklaştırılan bir uzman çavuş, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, görevden kısa süre önce uzaklaştırılan uzman çavuş Ferdi B. (32), bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki Esra B.'yi alarak otomobille Yeni Mahalle'deki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu boş araziye gitti. Yol kenarında duran Ferdi B., eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi B., Esra B.'ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra B., vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Ferdi B., Esra B'yi olay yerinde kanlar içerisinde bıraktıktan sonra jandarmaya giderek teslim oldu. İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ferdi B., gözaltına alınırken, Esra B'nin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ferdi B'nin askerlik görevinden kısa süre önce uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Görevden Uzaklaştırılan Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü
Kaynak: İHA

Jandarma, Politika, 3-sayfa, Yerel, Iğdır, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görevden Uzaklaştırılan Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü - Son Dakika

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