Görme Engelli Adayın EKPSS Başarısı
Görme Engelli Adayın EKPSS Başarısı

Görme Engelli Adayın EKPSS Başarısı
22.05.2026 17:23
Adıyamanlı Ömer Miraç Şahin, EKPSS'de Türkiye 6.'sı olarak başarı gösterdi.

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Adıyamanlı görme engelli aday Ömer Miraç Şahin'in elde ettiği başarı takdir topladı. Sınavda 99 puan alan Şahin, Adıyaman birincisi olurken Türkiye genelinde ise 6'ncı sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Şahin'in başarısı, eğitim camiası ve engelli bireyler adına çalışan birçok kişi tarafından örnek gösterildi. Akademik hayatını sürdürürken disiplinli çalışma temposu ve azmiyle dikkat çeken Şahin'in elde ettiği derece, "Başarı engel tanımaz" sözünü bir kez daha hatırlattı. Ömer Miraç Şahin'in sınav sürecinde önemli destekçilerinden biri de Munzur Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri oldu.

Üniversite öğrencileri, sınava son iki ay kala güncel EKPSS denemelerini gönüllü olarak seslendirerek görme engelli adaya hazırlık sürecinde destek verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

