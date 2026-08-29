Görme Engelli Genç Neyzen İTÜ'ye Adım Attı - Son Dakika
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Görme Engelli Genç Neyzen İTÜ'ye Adım Attı

Görme Engelli Genç Neyzen İTÜ\'ye Adım Attı
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Hakkari'den Beyza Zelal Karay, görme engeline rağmen İTÜ Konservatuvarı'nı kazandı.

Haber: VİYAN ORHAN

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki görme engelli Beyza Zelal Karay, küçük yaşlarda ailesinin aldığı orgla başlayan müzik yolculuğunu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na taşıdı. Yaklaşık 3 yıldır ney çalan Karay, özel yetenek sınavından aldığı 320 puanla İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü Ney Ana Sanat Dalı'na yerleşmeye hak kazandı.

Yüksekova'nın Yeni Mahallesi'nde yaşayan üç çocuklu Karay ailesinin en büyük çocuğu olan 17 yaşındaki Beyza Zelal Karay, prematüre dünyaya gelmesinin ardından gelişen Retinopati of Prematurity (ROP) nedeniyle görme engelli oldu.

Müziğe 6 yaşında ailesinin aldığı orgla başlayan Karay, daha sonra piyano çalmaya yöneldi. Yaklaşık 12 yıldır piyano ile ilgilenen Karay'ın müziğe olan ilgisi, 13 yaşında Yüksekova Gençlik Merkezi'nde katıldığı müzik kursuyla daha da gelişti.

Müzik öğretmeni tarafından, sesleri doğru perde ve nota karşılıklarıyla duyabilme yeteneği olarak bilinen "absolut kulak" yeteneğine sahip olduğu fark edilen Karay, bu süreçten sonra müzik çalışmalarına daha fazla yoğunlaştı.

"NEYLE ARAMIZDA DOSTLUK BAĞI VAR"

Ailesinin desteğiyle çalışmalarını sürdüren Karay, 2023 yılında tarihinde ney çalmaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır ney üfleyen ve özellikle klasik Türk musikisi eserleri üzerine çalışan Karay, çalışmalarını büyük ölçüde dinleyerek ve usta sanatçıların tavırlarını takip ederek sürdürdüğünü söyledi.

Karay, müzik yolculuğunu "Neyle aramızdaki bağ bir dostluk bağı misali. Evde çalışmalarımı sürdürdüm, YouTube'dan dinleyerek ve üstatların tavırlarını taklit etmeye çalışarak kendimi geliştirdim" diyerek anlattı.

"EN BÜYÜK HAYALİM OLAN İTÜ'YÜ KAZANDIM"

Konservatuvar hayali için uzun süre çalıştığını belirten Karay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından girdiği özel yetenek sınavında aldığı 320 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü Ney Ana Sanat Dalı'na yerleştiğini söyledi.

Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Karay, "Bu süre zarfında sınavlara da hazırlandım. Kazanabilmek için elimden geleni yaptım ve en büyük hayalim olan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım" dedi.

"KADER GAYRETE AŞIKTIR"

Karay, azim ve hevesin insanı hedeflerine ulaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Her insanın bir kırılma noktası vardır, pes ettiğini düşündüğü anlar olur. Benim de o noktalardan geçtiğim zamanlar oldu. Ama önemli olan içimizdeki aşkı ve azmi asla kaybetmemektir. Çünkü insan ne kadar hevesini ve azmini büyütürse o kadar ileriye gider. Bununla ilgili bildiğim çok güzel bir söz var: Kader gayrete aşıktır"

"HEDEFİM TRT SANATÇISI OLMAK"

Gelecekte başarılı bir neyzen olmayı hedeflediğini belirten Karay, İTÜ'de öğretim görevlisi olan Neyzen Ali Tüfekçi'yi örnek aldığını ifade etti. Karay, "En büyük hedefim, İTÜ'de öğretim görevlisi olan üstadımız Neyzen Ali Tüfekçi gibi iyi bir neyzen olmak ve belki ileride bir gün TRT sanatçısı olmak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat, Hakkari, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görme Engelli Genç Neyzen İTÜ'ye Adım Attı - Son Dakika

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