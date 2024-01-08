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Görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle KADES tanıtıldı - Son Dakika
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Görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle KADES tanıtıldı

Isparta'da jandarma ekipleri, görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürleri dağıtarak, uygulamanın nasıl kullanılacağını anlattı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından görevlendirilen Kadın Astsubaylar, görme engelli kadınlara KADES uygulamasının ekran okuyucu ile nasıl kullanılacağını anlattı. Ayrıca, görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürleri dağıtıldı ve uygulamanın nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verildi.

Görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle KADES tanıtıldı
08.01.2024 - 00:40,  Güncelleme: 00:47
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Görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle KADES tanıtıldı

ISPARTA - Isparta'da jandarma ekipleri görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürleri dağıtarak, uygulamanın nasıl kullanacağını anlattı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesinin koordinasyonuyla şehirde yaşayan görme engellilere yönelik Kadın Acil Destek uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Görme engelli kadınlara İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli Kadın Astsubaylar tarafından KADES uygulamasının ekran okuyucu ile nasıl kullanılacağı anlatıldı. Görme engelli kadınlara Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürleri dağıtıldı.

Görme engelli kadınlar Braille alfabesiyle hazırlanan KADES broşürünü inceleyerek, uygulamanın nasıl kullanıldığını öğrendiler.

Kaynak: İHA
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