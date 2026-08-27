Görme Engelli Öğrencinin Başarısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, doğuştan görme engelli olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 3 bin 320'ncisi olan Kayser Taş'ı makamında kabul etti.

Braille alfabesini kullanarak ders çalışan Kayser Taş, elde ettiği başarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, başarılı öğrenciyi makamında ağırlayarak elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Kaymakam Hülür, Kayser Taş'ın azminin herkese örnek olduğunu belirterek, "İmkansız denileni başardı. Kendisini tebrik ediyor, öğretmenlik yolunda başarılarının devamını diliyorum. İlçemiz adına gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Hülür, Kayser Taş'ın başarısında ailesinin ve öğretmenlerinin de büyük emeği bulunduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.

Doğuştan görme engeline rağmen eğitim hedefinden vazgeçmeyen Kayser Taş'ın Braille alfabesiyle yürüttüğü yoğun çalışma, YKS'de elde ettiği Türkiye derecesiyle karşılığını buldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nü kazanarak öğretmenlik yolunda ilk adımını atan Taş'ın başarısı, Yüksekova'da büyük gurur ve mutlulukla karşılandı. Kayser Taş'ın eğitim hayatındaki başarısının, engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğinin önemli bir örneği olduğu belirtildi.