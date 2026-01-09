Beyaz bastonlarla engelleri aşmaya çalıştılar

Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşlar görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Oltu Gençlik Merkezi'nce farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kurulan parkurda vatandaşlara yönelik sosyal deney gerçekleştirildi. Etkinlikte gönüllülerce katılımcıların gözleri bağlanarak görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları deneyimlemeleri sağlandı. Parkurda yürüyen vatandaşlar, görme engellilerin hissettikleri duyguları daha yakından anlama fırsatı buldu.

Öte yandan, Gençlik Merkezi gönüllüleri, Oltu caddelerinde de sosyal deneyler gerçekleştirerek farkındalık çalışmalarını sürdürdü. Yapılan deneyler kamera ile kayıt altına alındı. Yetkililer, düzenlenen etkinliklerle toplumda görme engellilere yönelik empati duygusunu artırmayı ve bilinç oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. - ERZURUM