Görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, hafız oldu ve umreye gitti

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Devletin korunmasındaki görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, 2 yıllık çabası sonrası hafız oldu. Umreye gitme hayaline, kurulan gönül köprüsü sayesinde kavuştu.

Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde devletin korunma ve bakımı altında yaşamını sürdüren görme ve bedensel engelli 23 yaşındaki Berna Deligöz, 4 yıl önce kendine inandı ve azimle 2 yılda hafızlığını tamamladı. 11 yaşlarında dua ve süreleri ezberleyen Berna Deligöz, 2017'de Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladı ve 2018'de başladığı hafızlık eğitimini ise 2020'de tamamladı. Hayali olan Umre ziyaretine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri ve gönüllülerin desteğiyle gönderildi.

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi destekçisi oldu

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde korunma ve bakım altında bulunan, doğuştan görme engelli Hafız Berna Deligöz, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi destekleriyle umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde sunulan özverili bakım ve destek hizmetleri, Hafız Deligöz'ün bu manevi yolculuğa çıkmak için gereken tüm hazırlıkları tamamlamasını sağladı. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki arkadaşları ve yetkililer tarafından uğurlanan Berna, havaalanında da yalnız bırakılmadı.

Onun için bir gönül köprüsü kurdular

Erzurum Valiliği himayesinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde korunma ve bakım altında olan görme ve bedensel engelli Hafız Berna Deligöz, hayallerini süsleyen umre ziyaretini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Hafız Berna Deligöz, Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sağlanan özverili bakım ve destek hizmetleri sayesinde, Umre yolculuğu için gereken fiziksel ve psikososyal destek süreçlerini tamamladı. Bu süreçte kendisine sağlanan destekle birlikte, engelleri aşarak kutsal topraklarda manevi bir yolculuğa çıkma fırsatı buldu. Berna Deligöz'e anlamlı yolculukta, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'nin destekleri, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çabaları ve hayırseverlerin katkıları ile umre yolculuğu için adeta gönül köprüsü kuruldu. Hafız Berna Deligöz'e kutsal topraklardaki yolculuğu ve ibadetleri içinde bir refakatçi verildi.

Berna yolculuk için hazırlandı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un koordinasyonunda Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özverili çalışma ekibiyle, Hafız Berna Deligöz'ün Umre yolculuğunu en iyi şekilde hazırlanmasına fırsat sunduğunu ifade eden Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Sadrettin Güzeltepe, "Görme ve bedensel engelli özel ihtiyaçlı Hafız Berna Deligöz'ün Umre ziyaretini gerçekleştirmesinde katkı sağlayan Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi ve değerli eşi Azime Çiftçi Hanımefendi'ye, Erzurumlu hayırseverlerimize, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Özel ihtiyaçlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara manevi değerlerine uygun bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız" dedi. - ERZURUM