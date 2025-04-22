Gözbaşı Sosyal Tesisleri Yahyalı'da Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Gözbaşı Sosyal Tesisleri Yahyalı'da Hizmete Açıldı

Gözbaşı Sosyal Tesisleri Yahyalı\'da Hizmete Açıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde açılışı yapılan Gözbaşı Sosyal Tesisleri, hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacak. Tesis, vatandaşlara huzurlu bir ortam sunmak amacıyla çeşitli etkinlik alanlarıyla donatıldı.

22.04.2025 11:57  Güncelleme: 12:00
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlemeleri tamamlanan Gözbaşı Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölge halkının uzun süredir beklediği tesis, hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacak.

Açılış törenine Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, İlçe Savcıları ve Hakimler, Kurum amirleri, İlçe protokolü, Belediye meclis üyeleri, AK Parti kadın kolları başkanı Ayşe Sivritepe, AK Parti gençlik kolları ilçe başkanı Mehmet Bulut, Mahalle muhtarları, AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Esat Öztürk, Gözbaşı sosyal tesisleri'nin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gözbaşı, sadece bir tesis değil, aynı zamanda bir buluşma noktası olacak. Vatandaşlarımız burada hem dinlenecek hem de çeşitli sosyal etkinliklere katılma imkanı bulacak. Tesisi daha önce özel sektör işletiyordu. Bundan sonra belediye olarak biz işleteceğiz. Çevre düzenlemesi ve gerekli bakımları yapılarak vatandaşımızın hizmetine açıyoruz. Burada özellikle ilçemizin kurucularından olan "Yahyagazi" ismini yaşatmak için Yahyagazi Otağı'nı hazırladık. İlçemize tekrar hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

Gözbaşı için Başkan Öztürk'e teşekkür eden Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, " Yahyalı halkının en az burada çocukluğunda bir anısı vardır. Gözbaşı bizim için çok kıymetlidir. Ben başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Yahyalı meydan otağı gibi Gçzbaşı'da belediyemizin şirketi tarafından işletilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. "ifadelerini kullandı.

Çevre düzenlemesiyle dikkat çeken Gözbaşı Tesisi, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, mesire alanları ve dinlenme noktalarıyla vatandaşlara huzurlu bir ortam sunuyor.Açılışın ardından tesisi gezen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, ilçeye böylesine güzel bir alan kazandırılmasından dolayı yetkililere teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gözbaşı Sosyal Tesisleri Yahyalı'da Hizmete Açıldı - Son Dakika

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