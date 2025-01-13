Gözlük Hırsızı İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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Gözlük Hırsızı İzmir'de Yakalandı

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İzmir'de kapalı bir gözlük mağazasına giren hırsız, güvenlik kameralarıyla tespit edilip yakalandı.

13.01.2025 10:51
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Gözlük hırsızı yakalandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kapalı olan bir gözlük mağazasına gece saatlerinde girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak günü Konak ilçesinde bulunan bir gözlük mağazasından, gece vakti girilecek yapılan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası izlemeleri sonucu olayın İ.Ş. tarafından yapıldığı ve zanlının çeşitli suçlardan 48 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözlük Hırsızı İzmir\'de Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gözlük Hırsızı İzmir'de Yakalandı - Son Dakika

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