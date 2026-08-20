Great Ocean Gemisi İstanbul Boğazı\'ndan Geçti

Kerç Boğazı girişinde yaklaşık 1 ay önce insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki "Great Ocean" isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı römorkörlerin refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 14.40'ta çift yönlü olarak kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki "Great Ocean" isimli gemi, yaklaşık 1 ay önce Kerç Boğazı girişinde İHA saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemi personelinin gemiyi terk ettiği belirtildi.

Hasar alan geminin bulunduğu bölgeden kurtarılması için başlatılan çalışmaların ardından "Great Ocean", PGE Shipping'e ait "Ramazan Bey" römorkörü tarafından çekilerek Karadeniz üzerinden İstanbul Boğazı açıklarına getirildi.

Boğaz trafiği saat 14.40'ta çift yönlü kapatıldı

Geminin İstanbul Boğazı'ndan emniyetli şekilde geçirilmesi amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 14.40 itibarıyla çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

Çok sayıda römorkör geçişe eşlik etti

"Great Ocean"ın İstanbul Boğazı geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-9 öncülük etti. Geçiş sırasında KURTARMA-3, KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu da gemiye eşlik etti. Gemiyi Rusya'dan İstanbul Boğazı girişine kadar çeken PGE Shipping'e ait "Ramazan Bey" römorkörü de geçişte yer aldı.

Römorkörlerin refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilen "Great Ocean"ın gerekli işlemlerin yapılması amacıyla tersaneye götürüleceği öğrenildi.