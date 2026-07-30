Grup Köprü, festival sahnesinde kültürleri aynı ezgide buluşturdu

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Grup Köprü kültürlerin müzikle buluştuğu özel bir geceye imza attı.

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde ilk kez sahne alan Grup Köprü; ezgilerin sınırları aştığı, kültürlerin müzikle buluştuğu özel bir geceye imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da farklı dillerden, kültürlerden ve coğrafyalardan ezgileri aynı sahnede bir araya getiren Grup Köprü, özgün yorumları ve zengin repertuvarıyla sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Doğu'dan Batı'ya uzanan evrensel bir müzik serüveni

Adını Büyükçekmece'nin simgelerinden biri olan Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nden alan Grup Köprü, ilhamını festivalin yıllardır benimsediği evrensel barış anlayışından alıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün öncülüğünde kurulan topluluk, farklı kültürleri müziğin ortak diliyle bir araya getiren özgün performansıyla büyük beğeni topladı. Topluluğun Türkçe, Azerice, Yunanca, İspanyolca, Farsça ve Arapça eserlerden oluşan geniş repertuvarı, dünya müziğinde iz bırakmış barış ve özgürlük temalı eserlerin yanı sıra Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar ve Latin Amerika'nın kültürel zenginliğini yansıtan seçkin yorumlardan oluştu. Farklı coğrafyaların ezgilerini aynı sahnede buluşturan Grup Köprü, dinleyicileri kültürler arasında müzikal bir yolculuğa çıkardı. Konser finalinde Grup Köprü üyelerine Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından plaket takdim edildi.