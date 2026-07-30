Grup Köprü, festival sahnesinde kültürleri aynı ezgide buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Grup Köprü, festival sahnesinde kültürleri aynı ezgide buluşturdu

Grup Köprü, festival sahnesinde kültürleri aynı ezgide buluşturdu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Grup Köprü kültürlerin müzikle buluştuğu özel bir geceye imza attı.

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Grup Köprü kültürlerin müzikle buluştuğu özel bir geceye imza attı.

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde ilk kez sahne alan Grup Köprü; ezgilerin sınırları aştığı, kültürlerin müzikle buluştuğu özel bir geceye imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da farklı dillerden, kültürlerden ve coğrafyalardan ezgileri aynı sahnede bir araya getiren Grup Köprü, özgün yorumları ve zengin repertuvarıyla sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Doğu'dan Batı'ya uzanan evrensel bir müzik serüveni

Adını Büyükçekmece'nin simgelerinden biri olan Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nden alan Grup Köprü, ilhamını festivalin yıllardır benimsediği evrensel barış anlayışından alıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün öncülüğünde kurulan topluluk, farklı kültürleri müziğin ortak diliyle bir araya getiren özgün performansıyla büyük beğeni topladı. Topluluğun Türkçe, Azerice, Yunanca, İspanyolca, Farsça ve Arapça eserlerden oluşan geniş repertuvarı, dünya müziğinde iz bırakmış barış ve özgürlük temalı eserlerin yanı sıra Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar ve Latin Amerika'nın kültürel zenginliğini yansıtan seçkin yorumlardan oluştu. Farklı coğrafyaların ezgilerini aynı sahnede buluşturan Grup Köprü, dinleyicileri kültürler arasında müzikal bir yolculuğa çıkardı. Konser finalinde Grup Köprü üyelerine Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali, Büyükçekmece, İstanbul, Festival, Kültür, Müzik, Yerel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Grup Köprü, festival sahnesinde kültürleri aynı ezgide buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 10:58:59. #7.12#
SON DAKİKA: Grup Köprü, festival sahnesinde kültürleri aynı ezgide buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.