GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü Açılışı Yapıldı

GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü Açılışı Yapıldı
07.07.2026 12:33
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Safranbolu'da GSB Spor Okulları ve Gençlik Yaz Kulübü açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ile GSB Gençlik Yaz Kulübü'nün açılış programı, Safranbolu Şehir Stadı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor, kültür, sanat ve sosyal etkinliklerle verimli geçirmelerinin önemine değinerek, GSB Spor Okulları ve GSB Gençlik Yaz Kulübü faaliyetlerinin gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Açılış törenine Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, hizmet müdürleri, kurum müdürleri, gençlik liderleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Program kapsamında antrenörler tarafından kurulan branş istasyonlarında çocuklara farklı spor dalları tanıtılarak uygulamalı gösteriler gerçekleştirildi. Katılımcılar, çeşitli spor branşlarını yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu.

Öte yandan gençlik liderleri tarafından GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal etkinlikler tanıtıldı. Yaz boyunca düzenlenecek faaliyetler hakkında öğrenci ve velilere bilgi verilerek, gençlerin yaz dönemini dolu dolu geçirmelerini sağlayacak programlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan açılış programı, spor ve gençlik faaliyetlerinin tanıtımı ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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