GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milli Mücadelemizin büyük zaferle sonuçlandığı bu özel günü kutluyor, aziz atalarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

29.08.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milli Mücadelemizin büyük zaferle sonuçlandığı bu özel günü kutluyor, aziz atalarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesinin, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş milletimizin destansı mücadelesiyle zafere ulaştığını belirten Ünverdi mesajında, "Aziz milletimiz şartlar ne olursa olsun vatan, bayarak, istiklal ve istikbalinden asla taviz vermemiştir. Bu uğurda şehit düşmüş, gazi olmuş ama hiçbir gücün boyunduruğu altına girmemiştir. Genç yaşlı demeden kadını erkeği ile verilen eşsiz mücadele dünya tarihine altın harflerle yazılmış, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştır. Tarihimizin dönüm noktalarından olan 30 Ağustos, Aziz Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez' diyerek, Anadolu'nun Türk Milletinin ebedi vatanı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bizler de Büyük Önder Atatürk ve şanlı ecdadımızın canı pahasına verdikleri mücadele ile bizlere emanet ettikleri vatanımıza sahip çıkacak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatacak ve nesilden nesile Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacağız. Bugün tüm dünya savaş riski altındayken ve bölgemizde oynanmak istenen oyunlar karşısında; atalarımızın yokluk içerisinde destan yazdığı bir milletin evlatları olarak, onlardan aldığımız ilham ve güçle birlik ve beraberlik içerisinde Atamızın işaret ettiği değerler ışığında her alanda gelişmeye, kalkınmaya ve büyümeye devam edecek, her türlü tehdit karşısında dosta güven düşmana korku vermeyi sürdüreceğiz. Şanlı tarihimiz bizim için en büyük örnek ve atalarımızdan aldığımız ilham en büyük güç kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ay yıldızlı bayrağımız altında hür ve özgür yaşamamızı sağlayan tüm vatan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, gaziantep, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement