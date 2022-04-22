GTB Başkanları'ndan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

GTB Başkanları'ndan 23 Nisan kutlaması

22.04.2022 14:52
GTB Başkanları'ndan 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB başkanları yayımladıkları mesajla, Milli egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturan TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin üstün gayretleri ile kurulan TBMM'nin milli egemenliğin yegane sembolü olduğunu belirten GTB başkanları kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye ettiği bu bayramla ayrıca onlara duyduğu güven, inanç ve sevgisini de açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak bizlere düşen en büyük görev Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacak, daha müreffeh yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımızı ilim ışığında, vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetiştirmektir. Geçtiğimiz yıllarda pandemi tedbirleri dolayısıyla evlerimizde kutlamak zorunda kaldığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yine gerekli tedbirler elden bırakılmadan yurdumuzun dört bir köşesinde ilk günkü ruh ve heyecanla kutlayacağız. Küresel sağlık sorunlarının tamamen sona erdiği nice bayramlarımızı hep birlikte kutlama temennilerimizle, şanlı bayrağımızı ebediyen dalgalandıracak olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Meclis, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak Meclis, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GTB Başkanları'ndan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:38 Evi küle döndü: Hem şaşırdı hem görüntüledi
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:59:24. #1.13#
SON DAKİKA: GTB Başkanları'ndan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement