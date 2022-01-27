Üye Girişi
GTO'da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı - Son Dakika

GTO'da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı

27.01.2022 16:52
GTO'da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı olumsuz hava şartlarından dolayı video konferans yöntemiyle, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı olumsuz hava şartlarından dolayı video konferans yöntemiyle, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı olumsuz hava şartlarından dolayı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

"Cefasını çektiğimiz kar bize sefa olacak"

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, toplantının açılışında yaptığı konuşmada pandeminin ardından bu sefer de hava koşulları sebebiyle bir araya gelemediklerini ve toplantıyı online olarak yapmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Gaziantep yıllar sonra ilk defa bu kadar fazla kar yağışı aldı. Olumsuz hava koşulları bizleri ulaşımdan, enerjiye her alanda oldukça olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı pek çok yapının çatılarını da olumsuz etkiliyor, birçok işletmenin çatısı çöktü. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. İkilim değişikliği, kuraklık pek çok platformda dile getiriliyor. Şimdi yağan karın cefasını çekiyoruz belki ama bu yoğun kar yağışı belki de yazın karşı karşıya kalmamız muhtemel olan kuraklığı bir nebze de olsa önleyecek, tarımsal ürünlerde bereket olacak. Şimdi çektiğimiz cefanın, yazın sefasını süreceğiz" ifadelerini kullandı.

"2022 yılında da gündemimiz ekonomi olacak"

Gaziantep Ticaret Odası'nın Ocak ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis Üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, çok yorgun düştükleri 2021 yılı boyunca en çok ekonomiyi konuştuklarını belirterek, "Görünen o ki 2022 yılında da gündemimiz ekonomi olacak" dedi.

Salgın hastalık ve enflasyonla uğraşırken şimdi de enerji kesintileri ve olumsuz hava şartlarının ekonomik aktiviteyi sekteye uğrattığını söyleyen Başkan Yıldırım, "Neredeyse tüm ülkede etkisini gösteren kar yağışı üretimi, ticareti ve günlük yaşamımızı olumsuz etkiledi. Bununla beraber, zaten müthiş bir maliyet baskısı altında olan sanayici enerji kesintileri ile karşı karşıya kaldı. Üretim maliyeti zaten çok artış göstermişken şimdi üretim yapamama sorunu doğdu. Sanayide doğalgaz kesintisi sonrası elektrik kesintilerinin de devreye girecek olması, sanayi üretimi, ihracat ve dolayısıyla büyüme için olumsuz bir durum" şeklinde konuştu.

"Yolumuzu açarsanız biz çok güzel yürürüz"

Son 2 yıldır salgın hastalık, hammadde fiyatları, döviz kurları, enerji zamları, faiz meselesi, ağır kış şartları gibi birçok krizi yönetmek durumunda kaldıklarını ifade eden Yıldırım, "Bu krizlerin yönetiminde her kesimin üzerine düşen sorumluklar var. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, ekonomi yönetiminin, bizim gibi meslek örgütlerinin, firmaların. Geçtiğimiz süreçte çıkaracağımız en önemli dersin 'enerji güvenliği' ve 'enerji verimliliği' olduğunu gördük. Bildiğiniz üzere, 'Paris İklim Anlaşması' ve 'Yeşil Mutabakat' yaptırımları da artık enerji verimliliğini keyfiyet olmaktan çıkarıp zorunlu kılıyor. İş dünyası olarak biz bu krizlerden gerekli dersleri alıyoruz. Ancak karar vericilerden de bize bu krizleri yaşatmayacak kararlar alıp uygulamasını bekliyoruz. Yolumuzu açarsanız biz çok güzel yürürüz" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO'da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı
GTO'da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı
GTO'da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı

YORUMLAR
500

Gaziantep Ticaret Odası, Meclis Başkanı, Enerji, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GTO'da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı - Son Dakika


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü         
17:10
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap         
16:26
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
17:09 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü
17:07 Acun Ilıcalı, Huıll City'e ilk transferini yaptı!
17:06 Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
16:56 Polonya'da ticareti yasak 42 adet timsah derisi ele geçirildi
16:36 Son Dakika: Erzurum Horasan'da 2 kişi çığ altında kaldı
16:35 Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti
16:33 Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor
16:31 Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi?
16:26 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi
16:26 Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 17:17:03. #1.11#
SON DAKİKA: GTO'da yılın ilk meclis toplantısı online yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement