Guatemala Büyükelçisi Recinos, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Guatemala Büyükelçisi Recinos, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

Guatemala Büyükelçisi Recinos, Muğla Valisi Akbıyık\'ı ziyaret etti
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Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Recinos, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek ticaret, kültür ve turizmde iş birliği çağrısında bulundu.

Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernndez Recinos, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Recinos, Guatemala ile Muğla arasında özellikle ticaret, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Marmaris'te başlayan Latin Fest'in iki taraf arasındaki iş birliğinin ilk adımlarından biri olduğunu ifade eden Recinos, ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Muğla'da Fahri Konsolosluk açılması yönündeki sürecin devam ettiğini söyledi. Büyükelçi Recinos ayrıca Türk şirketlerini Guatemala'ya yatırım yapmaya davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise Büyükelçi Recinos ve beraberindeki heyete Muğla hakkında bilgi verdi. İş birliği yapılabilecek alanlar ve ortaklık imkanlarının değerlendirildiği ziyarette Vali Akbıyık, ilgili alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Guatemala Büyükelçisi Recinos, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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