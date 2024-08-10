GÜDAK Kulübü Üyeleri Gümüşhane'nin En Yüksek Noktasına Tırmandı - Son Dakika
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GÜDAK Kulübü Üyeleri Gümüşhane'nin En Yüksek Noktasına Tırmandı

GÜDAK Kulübü Üyeleri Gümüşhane\'nin En Yüksek Noktasına Tırmandı

Gümüşhane'de GÜDAK kulübü üyesi 17 sporcu kentin en yüksek noktası olan 3 bin 333 metre rakımdaki Abdalmusa zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Sporcular zirvede olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç'in dünyaya yayılan pozunu verdi.

10.08.2024 09:32
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Gümüşhane'de GÜDAK kulübü üyesi 17 sporcu kentin en yüksek noktası olan 3 bin 333 metre rakımdaki Abdalmusa zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Sporcular zirvede olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç'in dünyaya yayılan pozunu verdi.

Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün 2 bin 178 metre rakımlı Dulağa Yaylası'ndan yürüyüşe başlayan Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 17 sporcu 6 saat sonra 3 bin 333 metre rakımlı Abdalmusa zirvesine ulaştı.

Yürüyüşün başladığı noktadan Abdalmusa zirvesine kadar olan kısımda derin bir vadiyi aşıp şelalelerin yanından oldukça dik ve kayalık alanı tırmanan ve bin 200 metreden fazla irtifa kazanan sporcular 6 saat sonra ulaştıkları zirvede olimpiyat ikincisi milli atıcımız Yusuf Dikeç'in dünyaca ünlü pozunu vererek unutulmaz anlar yaşadı.

Zirvenin devamında bu kez rotalarını Beş Göller bölgesine çeviren sporcular ortalama 3 bin metre rakımlı tepeleri aşarak Beş Göller mevkiine ulaştı. Sporcular aynı gün içerisinde oldukça zor iniş ve çıkışlarla dolu 18 kilometrelik parkuru 11 saatte tamamladı.

"Buradan Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'u her açıdan görüyoruz"

Etkinliğe katılan sporculardan Dr. Merve Gençosmanoğlu, "Gümüşhane'nin en yüksek zirvesi olan Abdalmusa zirvesindeyiz. Burası Gümüşhane'yi gördüğü gibi ayrıca Trabzon'un Giresun'u her açıdan gören çok güzel bir zirve. Buraya profesyonel yürüyüş ekibimizle geldik. Güvenle geldik. Yaklaşık 9 kilometre bir rota yürüyerek geldik. Tabii çok güzel manzaraların dere kenarları, çiçeklerin doğanın eşiğinde geldik. Sonrasında zor bir yürüyüş parkurumuz oldu kayalıklı ama manzara her şeye değerdi. Ayrıca zirvede ismimizi yazdırabileceğimiz çok güzel bir zirve defterimiz var gelmek isteyenler profesyonel yürüyüş ekipleri ile buraya gelmesini tavsiye ederiz. Gerçekten manzara buna değiyor. Sevenler kesinlikle gelsin" dedi.

"Bu manzara, bu tabiat bütün bu çileye, bütün bu zorluğa değiyor"

Dr. Öğretim Üyesi Fatma Cebeci de, "Dulağa Yaylası'ndan yaklaşık 9 kilometrelik zorlu ama o kadar da keyifli bir parkurla zirveye çıktık. Yaklaşık bin 200 metre kadar bir rakım sarf etmiş olduk. Güzel bir rotaydı, keyifli bir rotaydı. Tabii ki biraz zorlu ama buraya çıktığınız zaman gördüğünüz tüm bu manzara, Artabel Gölleri, bu tabiat, bütün bu çileye, bütün bu zorluğa değiyor. Bütün dağcıları buraya gelip bu manzarayı görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"Hayatımda çıktığım en yüksek nokta oldu. Şimdiki hedefim Ağrı Dağı"

Sporculardan Hava Demir ise "Abdalmusa zirvesindeyiz, rakım 3 bin 333. Çok büyük bir zoru başardık. Şu anda zirvedeyiz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Harika bir tabiat, harika bir görüntü. Doğa severleri bekliyoruz. İlk zirvem ve bunu başardığım için de kendimle gurur duyuyorum ayrıca. Zor bir parkurdan geçtik. Çok büyük taşlar, kayalar, doğa, su, tabii ki tabiatın bütün doğallığını burada yaşamış bulunduk. Çok zordu ama nihayet istediğim gibi oldu. Harika oldu. Tavsiye ederim. Bundan sonraki hedefim kısmet olursa Ağrı Dağı" ifadelerini kullandı.

"İlk defa zirve yapan arkadaşlarımız oldu"

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulu da, "Şu an 3 bin 333 metre Abdalmusa Tepesi'ndeyiz. Defalarca çıktık Abdalmusa Tepesi'ne ama son çıkışta buranın Abdalmusa diye çıktığımız zirvenin 3 bin 331 metre rakımlı Acembol zirvesi olduğunu öğrendik. İki taraf da keyifli. Acembol zirvesine Yılanlı Yaylası'ndan sürekli çıkıyorduk. Daha az bir parkur, daha erken bir saatte. Buraya Abdalnusa zirvesine, 3 bin 333'e Dulağa Yaylası'ndan çıktık. 9 kilometrelik bir parkur katettik. Güzel akarsularımız, göllerimiz, taş ve çağrak gerçekten bizi yordu. Yaklaşık 6 saat tırmandık, 6 saat sonunda zirve yaptık. Ekibimizin içinde ilk defa çıkan arkadaşlar var. Çok güzel, onlarla mutlu olduk. Güzel ve zevkli bir çıkış insana mutluluk veriyor. Bundan sonra yan geçiş yaparak Beş Göller diye tabir ettiğimiz bölgeyi gezeceğiz. Beş Göllerin hepsini görüp ondan sonra Dulağa Yaylasına dönüş yapacağız. 17 kişilik bir grupla zirveyi yapmış olduk bugün" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GÜDAK Kulübü Üyeleri Gümüşhane'nin En Yüksek Noktasına Tırmandı - Son Dakika

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