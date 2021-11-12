Gül: "Karataş'ın sorunlarını rafa kaldırdık" - Son Dakika

Karataş ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat Gül, Karataş ilçesinin 40 yıllık kronikleşmiş sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Aladağ Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi 1. Meclis Başkan Vekili Mustafa Akgedik başkanlığında toplanan mecliste gündem dışı söz alan CHP'li Sedat Gül, Karataş'ın 40 yıldır bekleyen kronikleşmiş içme suyu, atık tesisi, asfalt gibi sorunları 2,5 yılda çözdüklerini belirterek, bu sorunları tozlu raflara kaldırdıklarını söyledi.

Turizm bölgesi olan Karataş'a önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Gül, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tüm meclis üyelerine Karataşlılar adına teşekkür etti.

Başka gündem dışı konuşan olmayınca 9 teklif ilgili komisyonlara havale edilirken, 1 teklif de idareden geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te devam edecek. - ADANA