Gülay Akgün Mutlu’nun Kardeşi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gülay Akgün Mutlu’nun Kardeşi Gözaltına Alındı

Gülay Akgün Mutlu’nun Kardeşi Gözaltına Alındı
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Ankara'da öldürülen Gülay Akgün Mutlu'nun ağabeyi K. Akgün, Kırıkkale'de yakalandı.

(KIRIKKALE) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 27 Temmuz'da Gülay Akgün Mutlu'nun öldürülmesine ilişkin şüpheli ağabeyi K. Akgün (45), Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Temmuz 2026'da Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor Deresi bölgesinde Gülay Akgün Mutlu (41) isimli kadının öldürülmesi olayının şüphelilerinden ağabeyi K.Akgün'ün (45) Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Olunlu köyündeki bir mandırada saklandığı bilgisine ulaştı.

Alınan bilgi üzerine zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi. Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, TEM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinden oluşan toplam 32 personel operasyona katıldı.

Operasyonda, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aranan K.A. yakalandı.

Zanlının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmek üzere işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gülay Akgün Mutlu’nun Kardeşi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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