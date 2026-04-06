Gülden Coni, Anma Yürüyüşüyle Hatırlandı

06.04.2026 01:07
CHP Samsun Kadın Kolları, Gülden Coni'yi anmak için yürüyüş düzenledi. "Unutmamak için buradayız" denildi.

(SAMSUN) -Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

CHP Samsun Kadın Kolları'nın çağrısıyla, Gülden Coni, öldürülüşünün birinci yılında düzenlenen yürüyüşle anıldı. Atatürk Anıtı önünde yapılan açıklamada "Unutmamak ve unutturmamak için buradayız" denildi.

CHP Samsun Kadın Kolları, öldürülen Gülden Coni'yi anmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Samsun Şehir Kulübü önünden başlayan yürüyüş, sağanak altında Atatürk Anıtı önüne kadar devam etti. Yürüyüşe, CHP Samsun Kadın Kolları Başkanı Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri ile yurttaşlar katıldı. Atatürk Anıtı önünde, Kader Yıldız hazırladığı metni okudu.

Kader Yıldız, şunları söyledi:

"Bugün burada Samsun'dan yükselen bir sesle Gülden Coni'yi anmak için bir araya geldik. Onu kaybedişimizin üzerinden bir yıl geçti. Takvimler ilerledi, günler geçti ama içimizdeki boşluk hiç azalmadı. Gülden, hayalleri olan, yaşam dolu, sevdiklerinin hayatına dokunan bir kız çocuğuydu. Onun yokluğu sadece ailesinin ve yakınlarının değil, onu tanıyan herkesin içindedir. Bugün yaptığımız bu yürüyüş sadece bir anma değil, aynı zamanda unutmamak için bir duruştur."

Buradan Samsun'dan Edirne'ye sesleniyoruz. Bir insanın hikayesi bu kadar kolay silinmemeli. Bir hayat sessizce hatıralara karışmamalı. Biz Gülden'i unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Onun adını yaşatmak, hatırasını diri tutmak ve bıraktığı izleri korumak için bir aradayız. İnanıyoruz ki her kayıp geride bir sorumluluk bırakır. Biz de bu sorumluluğu sessiz kalmayarak, bir arada durarak ve hatırlayarak taşıyoruz. Bugün attığımız her adım Gülden'e bir selam, her sözümüz ona olan bağlılığımızın ifadesidir. Samsun'dan Edirne'ye uzanan bu ses, unutulmayan bir ismin, silinmeyen bir hatıranın sesidir.

Gülden Coni'yi saygıyla ve özlemle anıyoruz. Bu mücadelede yanımızda olan, sesimizi büyüten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Başta Edirne Cumhuriyetin Özgür Kadınları Derneği, Dernek Başkanı Zuhal Asperen, Vekili Eftelya Özgen ve dernek üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen bu yürüyüşün gerçekleşmesi için elinden gelen desteği sağlayan İstanbul CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na da sonsuz teşekkürlerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. ve ayrıca Samsun CHP Kadın Kolları, Samsun CHP Gençlik Kolları, Samsun Kadın Motosiklet Kulübü ve CHP Milletvekili Murat Çan'a bu dayanışmayı bizimle büyüttükleri için ayrıca teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

