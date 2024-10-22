Gülen'in Ölümü Makedonya'da Viral Oldu

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Makedonya'da bir Türk köyünde bir kişinin, "Fetullah Gülen gebermiştir. Amerika'daki cenaze merasimine katılmak isteyenler, Fetullah Gülen'in Gostivar'daki köpekleriyle irtibata geçebilir" ifadeleriyle yaptığı anons viral oldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü örgütün internet sitesinden dün sabah saatlerinde açıklanmıştı. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından Makedonya'da bir Türk köyünde bir vatandaş, camiden yaptığı anonsla gündem oldu. Gostivar kentindeki camideki kişi, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kurtulmuştur" sözleriyle duyurdu.

Anonsunda "Fetullah Gülen gebermiştir. Amerika'daki cenaze merasimine katılmak isteyenler, Fetullah Gülen'in Gostivar'daki köpekleriyle irtibata geçebilir" ifadelerini kullanan kişi sosyal medyada viral oldu. - GOSTİVAR