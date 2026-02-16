Güler ve Al-Namrosh Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namrosh ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan VekiliKorgeneral Selahaddin AlNamroush'u kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. - ANKARA