Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

15.04.2026 17:48
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun soruşturmasında şüpheli Gökhan Ertok'un ifadesine başlandı.

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma kapsamında şüphelilerin ifade işlemlerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda başlandı.

İlk olarak, Ankara'da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Gökhan Ertok'un ifadesi alınıyor.

Ertok'un talebi üzerine kendisine Elazığ Barosu'ndan Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında avukat görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre Ertok, ön mülakatta Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına girdiğini, ancak sim kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürdü.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, genç kız kaybolduktan yaklaşık 13 gün sonra sim kartını kullandığı ve yaklaşık 3 saat boyunca veri transfer ettiğinin soruşturma dosyasına girdiği iddia ediliyor. Ertok'un dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile gözaltında bulunan Sonel'in eski koruması olan Şükrü Eroğlu ile görüşmeleri ve birden fazla para transferi olduğu savunuluyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
