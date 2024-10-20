Güllük Lagünü'nde Çevre Temizliği - Son Dakika
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Yerel

Güllük Lagünü'nde Çevre Temizliği

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güllük Lagünü'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

20.10.2024 22:30
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Güllük Lagünü'nde çevre temizliği

MUĞLA - Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas ve Bodrum bölgesinde amatör spin balıkçılığı yapan gönüllüler ile birlikte Güllük Lagünü çevre temizlik etkinliğinde buluştu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün il genelindeki kıyılarda başlattığı temizlik ve farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Milas Güllük Lagününde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Milas ve Bodrum bölgesinde amatör balıkçılık yapan gönüllülerin hazır bulunduğu etkinlikte Güllük'te lagün çevresine deniz yoluyla gelen atıklar temizlendi.

Minikler, toprak havuz balıkçılığını öğreniyor

Öte yandan; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı gün Menteşe Borsa İstanbul İlköğretim Okulu 3-B sınıfı öğrencileri için saha gezisi düzenledi. Su ürünleri ve balıkçılık konusunda bilgilendirilen minikler, ayrıca Milas Avşar'daki toprak havuzlara düzenlenen küçük bir geziye de katıldı. Toprak havuz balıkçılığını yerinde gören ilköğretim okulu öğrencileri, burada balıkları yemleyerek hoş vakit geçirdi.

Milas ve Bodrum bölgesi amatör spin balıkçılarının Eylül ayında İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ı ziyareti sırasında planlanan temizlik etkinliğinin, iki gönüllü kurum arasındaki işbirliğinin başlangıcı olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, "Bugün Milas'ın Güllük mahallesinde güzel bir faaliyet için toplandık. Burada deniz kenarı temizliği ve etrafındaki çöplerden temizlenmesi ile ilgili sabahtan bu yana bir çalışma yapıldı. Görüldüğü gibi yüzlerce poşet çöp istiflendi. Biz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak İl Müdürümüz Barış Saylak beyin himayesinde bu çalışmalarımızı yıllardır devam ediyoruz. Bunu yaparak denizlerimizin ve eko sistemin sürdürülebilirliğini, içinde ve dışında yaşayan her türlü canlının en iyi şartlarda yaşamını sürdürmesini hedefliyoruz. Bu kaynaklar hepimiz için tükenmez kaynaklar değil. Bu kaynakları koruyarak biz temizlik çalışmalarını, bu farkındalığı yaşayan insanlar ve bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere göstererek amacımızı ancak gösterebiliriz. Bizler bu çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz. İnşallah daha temiz bir çevre, daha temiz bir deniz sloganımız ile birlikte önümüzdeki nesillere çok daha temiz, verimli ve sağlıklı çevre ve deniz teslim etmek hedefimiz ile birlikte yolumuza durmadan devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güllük Lagünü'nde Çevre Temizliği - Son Dakika

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