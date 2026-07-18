Güllük Stadı'nda Yaban Domuzları - Son Dakika
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Güllük Stadı'nda Yaban Domuzları

Güllük Stadı\'nda Yaban Domuzları
18.07.2026 11:45
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Güllük Mahallesi'nde yaban domuzları gündüz vakti futbol sahasında görüntülendi, vatandaşlar şaşırdı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı turizm merkezi Güllük Mahallesi'nde yaban domuzları bu kez futbol sahasında görüntülendi. Gündüz saatlerinde Güllük Stadı'nın çim zeminine giren domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güllük Mahallesi'nde son dönemde yerleşim alanlarında sık sık görülen yaban domuzları, bu kez Güllük Stadı'nda ortaya çıktı. Gündüz saatlerinde stadın çim zeminine giren kalabalık domuz sürüsü, bir süre sahada dolaşarak ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda yaban domuzunun çim sahada koşuşturduğu görülürken, kayıt yapan vatandaşın yaşananları maç spikeri edasıyla esprili bir dille anlatması dikkat çekti. Vatandaşın 'Sahada 11'e 11 maç var' şeklindeki yorumları izleyenleri gülümsetti.

Gündüz vakti sahaya girdiler

Genellikle gece saatlerinde yerleşim alanlarında görülen yaban domuzlarının bu kez gündüz vakti ilçe stadına girmesi vatandaşları şaşırttı. Bir süre çim zeminde dolaşan domuzlar daha sonra gözden kaybolurken, olay sırasında sahada herhangi bir spor faaliyetinin bulunmaması yaşanabilecek bir olumsuzluğun önüne geçti.

Vatandaşlar çözüm bekliyor

Son yıllarda Güllük Mahallesi'nde yaban domuzlarının mahalle araları, sahil bandı, parklar ve sokaklarda sıkça görülmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Özellikle yaz sezonunda nüfusun yoğunlaştığı turizm bölgesinde domuzların yerleşim alanlarına kadar inmesi, hem vatandaşlarda tedirginlik oluşturuyor hem de turizm açısından olumsuz bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Mahalle sakinleri, yaban domuzlarının yerleşim alanlarında giderek daha fazla görülmeye başladığını belirterek yetkililerden kalıcı önlemler alınmasını istedi. Uzmanlar ise yaban domuzlarının yerleşim yerlerine yönelmesini önlemek amacıyla vatandaşların hayvanları beslememesi, çöp konteynerlerinin kapalı tutulması ve yiyecek atıklarının açıkta bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Sosyal medyada ilgi gören görüntüler izleyenleri tebessüm ettirse de, Güllük'te giderek artan yaban domuzu sorununun güvenlik ve çevre açısından çözüm bekleyen önemli konular arasında yer aldığı belirtiliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Turizm, Futbol, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güllük Stadı'nda Yaban Domuzları - Son Dakika

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