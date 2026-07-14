Gülnar Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı - Son Dakika
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Gülnar Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı

Gülnar Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı
14.07.2026 11:03  Güncelleme: 11:05
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Mersin'in Gülnar ilçesinde gençlerin eğitim, spor, kültür ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak 1200 metrekarelik Gençlik Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde gençlerin eğitim, spor, kültür ve sosyal alanlarda gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla inşa edilecek Gülnar Gençlik Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçe protokolü, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Toplam bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde planlanan Gençlik Merkezinde 2 antrenman salonu, 4 derslik, genç ofis, antrenör ve yönetici odaları, soyunma odaları ile çeşitli sosyal kullanım alanları yer alacak.

Merkezin, gençlerin akademik, sportif, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak modern bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Programda yapılan konuşmalarda, gençlere yönelik yatırımların ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığı vurgulanırken, Gülnar'a kazandırılacak Gençlik Merkezinin ilçenin sosyal ve sportif hayatına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Konuşmaların ardından edilen dualarla birlikte ilk beton dökülerek Gençlik Merkezinin temeli atıldı.

Yetkililer, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, Gülnar Gençlik Merkezinin ilçeye ve gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gülnar Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı - Son Dakika

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