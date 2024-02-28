Gülsin Onay ve Erkin Onay Eskişehir\'de konser verdi

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Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve keman virtüözü oğlu Erkin Onay, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sanat ve Kültür Sarayı Senfoni Sahnesi'nde Eskişehirlilerle buluştu.

EBB Sanat ve Kültür Sarayı Senfoni Sahnesi'nde düzenlenen resitalde, piyanist Gülsin Onay ve keman virtüözü oğlu Erkin Onay sanatseverlerle buluştu. İki bölümden oluşan resitalin ilk bölümünde Gülsin Onay ve oğlu Erkin Onay, E. Elgar Smyrna'nın Keman ve Piyano için Sonat Op. 82 adlı eserini icra etti. İkİnci bölümde ise W. A. Mozart'ın Keman ve Piyano için Sonat Si Bemol Majör ile Ahmet Adnan Saygun'un Sonatin Op. 15 eserleri icra edildi.

Dinleyicilerin alkışları üzerine bis yapan sanatçılara konser sonunda EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hediyesi olan, çınar ağacından yapılma Atatürk heykelciği takdim edildi.