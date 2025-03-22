Gültekin Uysal, İmamoğlu'nun Gözaltını Eleştirdi - Son Dakika
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Gültekin Uysal, İmamoğlu'nun Gözaltını Eleştirdi

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının utanç verici olduğunu belirtti ve mevcut iktidarın Türkiye'yi felakete sürüklediğini ifade etti. Uysal, demokrasi adına yaşananların kaygı verici olduğunu vurguladı.

22.03.2025 13:29  Güncelleme: 15:53
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(EDİRNE) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Bu utancı yaşatanlar, bunun sorumlusu olan iktidar sahipleri buradan çağrı yapmak isteriz ki, demokratik iklim en fazla onların lehinedir. Bu gidilen yolun yol olmadığını, ülkeyi dört nala felakete götürdüklerini, sadece iki gündür Türkiye'de her bir vatandaşımızın yüzde 10 daha fazla fakirleştiği bir günü yaşıyoruz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dün partisinin düzenlediği iftar programına katılmak için Edirne'ye geldi. İftar öncesinde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret eden Uysal, burada Başkan Gencan Akın ile ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Akın'ı makamında ziyaret eden Uysal, Atatürk Odası'nı da gezdi.

"Demokrasi adına bir utanç kaynağı olduğu kanaatindeyiz"

Uysal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sandıktan çıkamayacağını gören Sayın Erdoğan'nın önderliğinde iktidar partisi, adeta Türkiye'de siyasetin rekabet zeminini yok etmek için Türk demokrasisini bir abluka altına alma teşebbüsünün içerisindeyiz. Son birkaç saat içerisinde hadiseler bile Türkiye'de demokrasimizin nereye geldiğinin göstergesidir. Türkiye'nin asırlık Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidarın talimatıyla, bağımsızlığını yitirdiği hepimizin kani olduğu kimi yargı unsurlarıyla, CHP'ye kayyum atanacağı endişesiyle olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Bu bile başlı başına bugün Türk demokrasisinin nereye geldiğinin göstergesi. Hangi sözü söylerlerse söylesinler ana muhalefet partisinin genel başkanından başlayarak bugün yaşadıkları endişenin, Cumhuriyet adına, milletimiz adına, demokrasi adına bir utanç kaynağı olduğu kanaatindeyiz. Bu utancı yaşatanlar, bunun sorumlusu olan iktidar sahipleri buradan çağrı yapmak isteriz ki, demokratik iklim en fazla onların lehinedir. Bu gidilen yolun yol olmadığını, ülkeyi dört nala felakete götürdüklerini, sadece iki gündür Türkiye'de her bir vatandaşımızın yüzde 10 daha fazla fakirleştiği bir günü yaşıyoruz. Bütün bunların sorumluluğunu hissetmesi gerekenler adeta bir parti devletine dönüşerek devletin imkanlarıyla beraber kendi fikri dışındaki herkesi terörist gören bir anlayışa gelmişlerdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gültekin Uysal, İmamoğlu'nun Gözaltını Eleştirdi - Son Dakika

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