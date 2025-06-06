Gülüç\'te Kurban Bayramı Coşkusu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Gülüç Belediyesi tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Sadık Kara da katıldı. Bayramlaşma programında vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Kara, özellikle çocuklara bayram harçlığı dağıtarak onları sevindirdi.

Program sonunda konuşan Başkan Sadık Kara, Kurban Bayramı'nın tüm Türkiye'ye ve Gülüç halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Kara, "Bu mübarek bayram günlerinde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ZONGULDAK