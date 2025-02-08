Gümeli'de Karla Mücadele - Son Dakika
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Gümeli'de Karla Mücadele

Gümeli\'de Karla Mücadele

Kar yağışı altında Gümeli'deki hayvan yetiştiricileri, zorluklara rağmen üretimlerini sürdürüyor.

08.02.2025 16:34
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı, 900 rakımlı Gümeli beldesinde yaşayan vatandaşlar, yarım metreyi bulan kar yağışı altında hayvancılık yapmaya devam ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını besleyen belde sakinleri, zorlu kış şartlarında seracılık ve kümes hayvancılığıyla da geçimlerini sağlıyor.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Fatma Tosun, kış aylarında işlerin daha da zorlaştığını belirterek, "Hava iyi olduğunda hayvancılık kolay oluyor, ancak kar yağdığında işler güçleşiyor. Hayvanların bakımı zorlaşıyor, yem tedariki sıkıntı oluyor. Ama yine de kar berekettir" dedi.

Gümeli'de vatandaşlar, kış şartlarına rağmen üretimi sürdürerek hayvanlarının bakımını aksatmıyor. Beldede yaşayanlar, karla kaplı günlerde seralarından ve kümeslerinden elde ettikleri ürünlerle geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Yağışlarla birlikte kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğini anlatan Tosun, "Bu zamana kadar kar yağışı pek etkili olmamıştı, ancak bu sefer yarım metreyi buldu. Karın içinde hayvancılık yapmak zor olsa da, kar berekettir. Sonuçta buralar yüksek kesimler" diye konuştu.

Gümeli köyünde yoğun kar yağışı, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için zorluk oluştursa da, çiftçiler karın toprağa bereket getirdiğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümeli'de Karla Mücadele - Son Dakika

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