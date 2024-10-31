Gümüşhane 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gümüşhane 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de 2024 yılı itibarıyla yapılan 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 211 projeye dair yatırım harcama istatistikleri ve bütçeler ele alındı. Toplam yatırım tutarı 52 milyar TL, harcama tutarı ise 32 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca KÖYDES programı kapsamında 75 milyon TL'lik ödenek tahsis edildi.

31.10.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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Gümüşhane'de 2024 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda yatırımcı kuruluşların il yatırım takip sisteminden alınan dönem raporları değerlendirilirken, elde edilen sonuçlara göre Gümüşhane'de toplam tutarı 52 milyar 210 milyon 667 bin TL olan 211 proje bulunurken, bu projelerin harcama tutarı 32 milyar 944 milyon 959 bin TL ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 63,10 olduğu açıklandı. Projelerin 2024 yılı ödeneği ise 3 milyar 765 milyon 640 bin TL, dönem sonuna kadar yapılan harcama tutarının da 1 milyar 463 milyon 787 bin TL olduğu belirtildi.

Kuruluşlar bazında en çok yatırım harcamasını ise sırayla 1 milyar 17 milyon 408 bin TL ile DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, 222 milyon 534 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ve 52 milyon 542 bin TL ile İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilirken sektörler bazındaki harcamalar ise 844 milyon 313 bin TL ile tarım sektöründe, 222 milyon 534 bin TL ile ulaştırma-haberleşme ve 198 milyon 945 bin TL diğer kamu hizmetleri sektörlerinde gerçekleşti.

Toplantıda ilçeler bazındaki yatırım harcama istatistiklerine de yer verildi. Açıklanan rakamlara göre merkez ilçede 502 milyon 704 bin TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirilirken, Kelkit'te 470 milyon 724 bin TL, Şiran ilçesinde de 275 452 bin TL'lik harcama gerçekleştiği ifade edildi. 211 projenin 26'sı tamamlanırken, 141 projenin devam ettiği, 37 projenin ihale aşamasında olduğu ve 7 projeye ise henüz başlanılmadığı bilgisi verildi.

Son olarak KÖYDES programı kapsamında 2024 yılı içerisinde 75 milyon 80 bin TL'lik ödenek tahsis edilirken, bu ödeneğin 18 milyon 948 bin TL'sinin kullanıldığı belirtildi. Proje kapsamında 67 yol, 58 adet içme suyu ve 9 adet kanalizasyon olmak üzere toplam 134 projenin yer aldığı belirtildi.

Toplantı bölge müdürlerinin sunumlarının ardından son buldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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