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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in dün vefat eden annesi Fatma Çimen için cenaze namazı kılındı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fatma Çimen, Kemaliye Camii'nde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen\'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
09.01.2024 - 14:26,  Güncelleme: 14:42
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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in dün vefat eden annesi Fatma Çimen son yolculuğuna uğurlandı.

Dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 79 yaşındaki Fatma Çimen için öğle namazına müteakip Kemaliye Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Namaz öncesi alanı dolduran vatandaşlar uzun kuyruk oluşturarak Başkan Çimen ve ailesine taziyelerini iletirken cenaze namazına AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle vatandaşlar ve Çimen ailesi katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından kıldırılan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Fatma Çimen, Emirler Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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