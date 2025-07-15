Gümüşhane\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gümüşhane'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve il protokolü ilk olarak Emirler Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek dualar etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Kabir ziyaretinin ardından Atatürk Parkı'nda "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz'un 9. yılında yaşananları hatırlatmak, şehitleri anmak ve milletin kahramanlığını yeniden hatırlatmak istediklerini belirterek, "Burada gördüğümüz fotoğrafların anlamını iyice kavrayabilir, çocuklarımıza ve nesillerimize de bunu anlatabilirsek, 15 Temmuz'u anma programlarının asıl manasına ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Sergi açılışının ardından Kemaliye Camii'nde tüm şehitler adına Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gün boyunca çeşitli programlarla sürecek. - GÜMÜŞHANE