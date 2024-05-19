Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Gümüşhane\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Yeni Şehir Stadyumunda düzenlenen coşkulu programla kutlandı. Milli Mücadele meşalesinin yakılışının 105. yılında gerçekleşen kutlama programı, Atatürk Anıtına çelenk sunulması ve Yeni Şehir Stadyumundaki etkinlikle sona erdi. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmaların ardından öğrencilerin gösterileri ve spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

19.05.2024 14:56
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Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yeni Şehir Stadyumunda düzenlenen coşkulu programla kutlandı.

Milli Mücadele meşalesinin yakılışının 105.yılında hafta boyunca devam eden kutlama programı sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunulması ve Yeni Şehir Stadyumundaki etkinlikle sona erdi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Vali Alper Tanrısever'e bayrak takdimi yapılmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine dair konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay yaptı.

19 Mayıs'ın Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin vatanı, milleti ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olduğunu kaydeden Atalay, "Atatürk'ün Samsun'da attığı ilk adım, yakılan istiklal meşalesi dalga dalga Anadolu'ya yayılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla nihayete ermiştir. Bu tarih düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, özünden aldığı güçle topyekun bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür. Asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş mücadelesi başlattığı gündür. 19 Mayıs'ın 105.yılına ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz" dedi.

"Mustafa Kemal'in Kağnısı" adlı şiiri Erhan Altuncu'nun okuması ve bu sırada şiirde anlatıların canlandırılmasıyla devam eden programda Lise öğrencileri tarafından Türkiye haritası ve vatan temalı koreografi gösterisi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin Jimnastik, karate, aikido, güreş, judo gösteriyle devam eden programda Jandarma Bomba Arama köpeği gösterisini gerçekleştirdi.

Kürtün Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın gösterisi ve Polis Özel Harekat Tören Yürüyüşü stadyumu dolduran vatandaşlardan izleyenlerden büyük alkış ve beğeni aldı.

Programın sonunda protokol üyeleri sahada açılan Gençlik Merkezi Kültür Sanat Atölyeleri, Deneyap Atölyesi, ahşap boyama, keçe aksesuar yapımı ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Yeni Şehir Stadyumunda gün boyunca voleybol, badminton, ayak temisin, geleneksel türk okçuluğu ve bilek güreşi spor gösterileri yapılacak. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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