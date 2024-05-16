Gümüşhane\'de Engelliler Haftası Programı Büyük Beğeni Topladı

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Gümüşhane'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle özel gereksinimli bireylerin düzenlediği program büyük beğeni topladı. Bir aylık hazırlığın ardından ortaya konan programda hem katılımcılar hem de salon çiçek motifleriyle süslendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Engelliler Haftası kutlama programı özel gereksinimli bireylerin bir aylık hazırlıklarını sahneye koyduğu ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikle sona erdi.

Özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak için Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen programda salonun neredeyse tamamının çiçek motifleriyle, katılımcılarının yakalarında çiçek motifleri yer aldı. Program fuaye alanındaki serginin gezilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cengiz Maden, hafta nedeniyle engelleri aşmanın ve farkındalık oluşturmanın önemini bir kez daha hissettiklerini belirterek, "Bu hafta toplumumuzun her kesiminde yaşayan özel bireylerin haklarına ve yaşamlarına daha fazla dikkat çekmek, onların güçlü yönlerini vurgulamak ve onlara destek olmak için bir fırsattır. Özel bireylerin yaşamış oldukları zorlukları anlamak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmak insanlık ve vicdani görevimizdir. Bu kutsal görevi yerine getirirken onların yaşam kalitesini arttırmak için sürekli hep beraber çaba göstermeliyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu doğrultuda çalışmalarına var güçleriyle devam ettiklerini vurgulayan Maden, "Her bireyin kendi potansiyelini keşfetmesini ve topluma katkı sağlaması için eşit fırsatlara sahip olması adına mücadele ediyoruz. Bu anlamlı haftada özel bireylerimizin yaşadığı güçlükleri bir nebze olsun hafifletebilmek adına yaptığımız çalışmaları önemsiyoruz. Onların yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Engelleri birlikte aşarak daha kapsayıcı bir toplum için el ele verme dileğiyle tüm özel bireylerimizin ve ailelerin haftasını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi her engeli aşar, biz büyük, kocaman bir aileyiz" diye konuştu.

Programda daha sonra özel gereksinimli bireyler tarafından bir aylık emeğin ardından hazırlanan halk oyunları gösterileri, müzik dinletisi ve tiyatro gösterileri sahnelendi.

Işıklı gösterinin yanında sıra gecesi de yapan özel gereksinimli bireylerin seslendirdiği türkülere salonu dolduran herkes alkışlarıyla eşlik etti.

Program sonunda özel bireylerin programa hazırlanma sürecinin videosu da izlettirilirken, etkinliğe katılan Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkan Vekili Hamza Bayrak ve protokol üyeleri özel gereksinimli bireyler ve onların öğretmenlerine teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi. - GÜMÜŞHANE