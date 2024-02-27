Gümüşhane\'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Gündeme Aldı

Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Alper Tanrısever başkanlığında mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği acil gündemiyle olağanüstü toplandı.
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgenin ardından Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya sektör ve kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından konuşan Vali Alper Tanrısever, mesleki eğitim konusuna dikkat çekerek "Hepimizin mesleki eğitime destek vermesi, omuz vermesi, çocuklarımızı, gençlerimizi o yöne sevk etmesi, kollarına altın bilezik takması hepimizin bir vazifesi olması lazım" dedi.
Sadece öğrencilerin değil çalışan herkesin sağlıklarına yönelik iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerinin alınmasını isteyen Vali Tanrısever, "Bu yapacağımız faaliyetleri işverenlerin başında bir engel, onlara bir baskı aracı olarak değil de onlara yön verici, rehberlik faaliyeti olarak değerlendirelim" diye konuştu.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilinç düzeyine sahip olunmadığının altını çizen Vali Tanrısever, denetimler aracılığıyla staj yapan öğrencilerin eğitim gördüğü işyerleri aracılığıyla Gümüşhane'de bu yönde bir farkındalık da oluşturulabileceğini belirtti.
"Mesleki eğitimde yeterli düzeyde değiliz"
Konuşmasında en fazla önem verdikleri konulardan birisinin de mesleki eğitim olduğunu vurgulayan Vali Tanrısever, "Mesleki eğitim konusunda yeterli düzeyde olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Mesleki eğitim konusunda yeterli ekipmanımızın olmadığını da biliyoruz. Ama mesleki eğitim olmaksızın bir ülkenin kalkınmasının da mümkün olmayacağının da bilincindeyiz. Bu sebeple hepimizin mesleki eğitime destek vermesi, omuz vermesi, çocuklarımızı, gençlerimizi o yöne sevk etmesi, kollarına altın bilezik takması hepimizin bir vazifesi olması lazım" ifadelerini kullandı.
"Topyekun olarak bu işin altına elimizi değil gövdemizi koymamız lazım"
Her alanda uzman personele ihtiyaç duyulan Türkiye'de en fazla bulunan personel tipinin "Her işi yapan personel" olduğunu kaydeden Vali Tanrısever, "Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Bunun için ne sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ne Milli Eğitim, ne Özel İdare, ne bir başkası. Topyekun bir şey yapmamız lazım, bu işin altına elimizi değil gövdemizi koymamız lazım. Çocuklarımızı nitelikli personel, nitelikli çalışan haline getirmemiz lazım. Çocuğumuz okuldan mezun olduğu vakit çok iyi bir kaynak ustası olsun, çok iyi bir CNC ustası olsun. Koluna altın bileziğini taksın, istediği firmada çalışsın. Ama bu eğitimi alırken çocuklarımızın tırnakların ucuna dahi zarar gelmesin. Amacımız, niyetimiz budur. Yoksa işletmeleri dövmek, onların üzerinde denetim mekanizmasını çalıştırarak onları iş yapmaz hale getirmek değil. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da farkındalık oluşturmaktır" dedi. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika › Yerel › Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Gündeme Aldı - Son Dakika
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?