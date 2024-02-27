Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Gündeme Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Gündeme Aldı

Gümüşhane\'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Gündeme Aldı

Gümüşhane'de Vali Alper Tanrısever başkanlığında toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele aldı. Toplantıda, mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gerektiği vurgulandı. Vali Tanrısever, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, herkesin bu konuda destek vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmanın önemine değinildi.

27.02.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Alper Tanrısever başkanlığında mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği acil gündemiyle olağanüstü toplandı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgenin ardından Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya sektör ve kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından konuşan Vali Alper Tanrısever, mesleki eğitim konusuna dikkat çekerek "Hepimizin mesleki eğitime destek vermesi, omuz vermesi, çocuklarımızı, gençlerimizi o yöne sevk etmesi, kollarına altın bilezik takması hepimizin bir vazifesi olması lazım" dedi.

Sadece öğrencilerin değil çalışan herkesin sağlıklarına yönelik iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerinin alınmasını isteyen Vali Tanrısever, "Bu yapacağımız faaliyetleri işverenlerin başında bir engel, onlara bir baskı aracı olarak değil de onlara yön verici, rehberlik faaliyeti olarak değerlendirelim" diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilinç düzeyine sahip olunmadığının altını çizen Vali Tanrısever, denetimler aracılığıyla staj yapan öğrencilerin eğitim gördüğü işyerleri aracılığıyla Gümüşhane'de bu yönde bir farkındalık da oluşturulabileceğini belirtti.

"Mesleki eğitimde yeterli düzeyde değiliz"

Konuşmasında en fazla önem verdikleri konulardan birisinin de mesleki eğitim olduğunu vurgulayan Vali Tanrısever, "Mesleki eğitim konusunda yeterli düzeyde olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Mesleki eğitim konusunda yeterli ekipmanımızın olmadığını da biliyoruz. Ama mesleki eğitim olmaksızın bir ülkenin kalkınmasının da mümkün olmayacağının da bilincindeyiz. Bu sebeple hepimizin mesleki eğitime destek vermesi, omuz vermesi, çocuklarımızı, gençlerimizi o yöne sevk etmesi, kollarına altın bilezik takması hepimizin bir vazifesi olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Topyekun olarak bu işin altına elimizi değil gövdemizi koymamız lazım"

Her alanda uzman personele ihtiyaç duyulan Türkiye'de en fazla bulunan personel tipinin "Her işi yapan personel" olduğunu kaydeden Vali Tanrısever, "Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Bunun için ne sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ne Milli Eğitim, ne Özel İdare, ne bir başkası. Topyekun bir şey yapmamız lazım, bu işin altına elimizi değil gövdemizi koymamız lazım. Çocuklarımızı nitelikli personel, nitelikli çalışan haline getirmemiz lazım. Çocuğumuz okuldan mezun olduğu vakit çok iyi bir kaynak ustası olsun, çok iyi bir CNC ustası olsun. Koluna altın bileziğini taksın, istediği firmada çalışsın. Ama bu eğitimi alırken çocuklarımızın tırnakların ucuna dahi zarar gelmesin. Amacımız, niyetimiz budur. Yoksa işletmeleri dövmek, onların üzerinde denetim mekanizmasını çalıştırarak onları iş yapmaz hale getirmek değil. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da farkındalık oluşturmaktır" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Gündeme Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı
    17:38 Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı

    Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.

  • Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı
    17:27 Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.

  • Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü
    17:12 Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü

    Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.

  • Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki
    17:06 Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.

  • Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak
    16:33 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak

    Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.

  • Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
    16:28 Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

    Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.

  • Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
    16:13 Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

    Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.

  • Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz
    16:12 Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz

    Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.

  • Ronaldo'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı
    16:03 Ronaldo'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı

    Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 18:34:48. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Gündeme Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement