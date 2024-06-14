Gümüşhane'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Gümüşhane'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

Gümüşhane'de düzenlenen Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında rütbeli personellerin verdiği konser, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinliklerde jandarma teşkilatına ait teçhizatlar da tanıtıldı.

14.06.2024 17:26
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Gümüşhane'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında rütbeli personellerin verdiği konser vatandaştan yoğun ilgi gördü.

Fatih Parkı'nda düzenlenen kuruluş yıldönümü etkinliklerine Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Taner Cömert ve protokol üyeleri katıldı. Etkinlikler kapsamında Fatih Parkı'nda jandarma teşkilatına ait teçhizatlar vatandaşlara tanıtıldı. Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında rütbeli jandarma personelleri tarafından verilen konser ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Jandarmanın sıcak yüzünü vatandaşlarımıza göstermek istedik"

Jandarma teşkilatındaki personellerin farklı yüzlerini göstermek istediklerini ve halkla iç içe olmalarını sağlamak istediklerini belirten Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Bugün 14 Haziran Jandarma teşkilatımızın 185'inci kuruluş yıldönümü. Biz kuruluş yıldönümünü, yani bir nevi jandarmamızın doğum gününü sadece kapalı salonlarda, kendi aramızda değil vatandaşımızla birlikte kutlamak istedik. Bunun için buraya jandarmamızın emniyet ve asayiş görevlerini yerine getirirken kullandığı teçhizatları, ekipmanları sergiledik. Öte yandan jandarmamızın özellikle trafik ile ilgili gösterdiği hassasiyete ve çocuklarımızın bu noktadaki eğitimine verdiği öneme binaen trafik eğitim kitlerini burada sergiledik. Jandarmamızın farklı bir yönünü de göstermek istedi arkadaşlarımız, burada jandarmadan her rütbeden personel çalıyorlar, söylüyorlar vatandaşımızı eğlendiriyorlar. Malum jandarmanın sadece soğuk yüzü bilinir ama aslında bu toplumun içinden çıkan gayet sıcakkanlı insanlardır bunu göstermek istedik. Kurulduğu günden bu güne kadar dosta güven düşmana korku veren jandarma teşkilatımızın 185'inci kuruluş yıldönümü, doğum günü kutlu olsun" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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