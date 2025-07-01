Gümüşhane\'de Kaçak Yapılar Yıkılacak

Gümüşhane Valiliği, Merkez ilçeye bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda tespit edilen kaçak yapıların yıkılması yönünde karar aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan kontrollerde Taşköprü Yaylası ile birlikte Kayabaşı köyü Yeni Yayla ve diğer bazı yaylalarda 18 konteyner, 16 betonarme, yığma yapı, 3 bungalov ve 1 baraka olmak üzere toplam 38 yapının izinsiz olarak yerleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Gümüşhane İl Özel İdaresi İl Encümeni'nin 01 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda bu yapıların yıkımına karar verildiği belirtilirken, yapı sahiplerine yıkım kararlarının tebliğinden sonra sürecin gecikmeksizin başlatılacağı vurgulandı.

Ayrıca, kaçak yapılaşmayla mera alanlarına zarar veren kişiler hakkında 3091 sayılı Kanun kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı ve 4342 sayılı Mera Kanunu'na göre idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, yaylalarda kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ve denetimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi. - GÜMÜŞHANE